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Президент Австрии принял отставку четверых министров

Новости » Политика    21.05.2019 - 19:32
Президент Австрии принял отставку четверых министров
Фото: Александер Ван дер Беллен (president.gov.ua)

Единственной, кто не подал отставку стала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку четырех министров и государственного секретаря правительства от Австрийской партии свободы (АПС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Krone Zeitung.

Единственной, кто не подал отставку стала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая при формировании правительства была беспартийной и вошла в него по квоте АПС. 

Таким образом, в отставку подали министр внутренних дел Херберт Кикл, министр труда Беата Хартингер-Кляйн, министр транспорта Норберт Хофер, глава минобороны Марио Кунасек, а также государственный секретарь министерства финансов Хуберт Фукс.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, в Австрийской партии свободы (АПС) приняли решение досрочно выйти из правительства премьер-министра Себастьяна Курца после того, как он заявил об отставке главы МВД Херберта Кикла. 

Кроме того, президент Австрии Александр Ван дер Беллен провел встречу с канцлером Себастьяном Курцом, во время которой политики обсудили дату досрочных выборов. В ходе встречи было предложено провести досрочные выборы в Австрии в сентябре 2019 года. Президент Ван дер Беллен также поддержал идею проведения досрочных выборов осенью.

 

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Новости Украины Австрияполитикаотставка
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