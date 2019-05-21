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Президент Австрії прийняв відставку чотирьох міністрів

Новини » Політика    21.05.2019 - 19:32
Президент Австрії прийняв відставку чотирьох міністрів
Фото: Олександер Ван дер Беллен (president.gov.ua)

Єдиною, хто не подав відставку стала міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв відставку чотирьох міністрів та державного секретаря уряду від Австрійської партії свободи (АПС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Krone Zeitung.

Єдиною, хто не подав відставку стала міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, що при формуванні уряду була безпартійною і увійшла в нього за квотою АПС.

Таким чином, у відставку подали міністр внутрішніх справ Херберт Кикл, міністр праці Беата Хартингер-Кляйн, міністр транспорту Норберт Хофер, глава міноборони Маріо Кунасек, а також державний секретар міністерства фінансів Хуберт Фукс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Австрійської партії свободи (АПС) прийняли рішення достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курця після того, як він заявив про відставку глави МВС Херберта Кикла.

Крім того, президент Австрії Олександр Ван дер Беллен провів зустріч з канцлером Себастьяном Курцом, під час якої політики обговорили дату дострокових виборів. В ході зустрічі було запропоновано провести дострокові вибори в Австрії у вересні 2019 року. Президент Ван дер Беллен також підтримав ідею проведення дострокових виборів восени.

 

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