В Австрии предложили дату досрочных выборов

Фото: Александр Ван дер Беллен и Себастьян Курц (DW)

Досрочные выборы могут состоятся в сентябре 2019

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен провел встречу с канцлером Себастьяном Курцом, во время которой политики обсудили дату досрочных выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

Так, в ходе встречи было предложено провести досрочные выборы в Австрии в сентябре 2019 года. Президент Ван дер Беллен также поддержал идею проведения досрочных выборов осенью.

"Если возможно, в начале сентября", - отметил он.

Отмечается, что точную дату выборов будет объявлено позже.

По словам канцлера Курца, в ближайшие несколько недель будут проведены переговоры с руководителями австрийских партий, в том числе с новым председателем Партии Свободы Норбертом Гофером.

"Должна быть максимальная стабильность. Новые выборы были не желанием, а необходимостью", - добавил Курц.

Напомним, ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлекло за собой досрочные выборы в Австрии. Распад коалиции произошел из-за отставки вице-канцлера Австрии Гайнца-Кристиана Штрахе, которого подозревают в сговоре с россиянами.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и председатель фракции австрийской Партии свободы (АПС) в парламенте Йоханн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.