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Президент Австрии поддержал роспуск парламента и досрочные выборы

Новости » Политика    19.05.2019 - 04:22
Президент Австрии поддержал роспуск парламента и досрочные выборы
Фото: Алексадер Ван дер Беллен (kmu.gov.ua)

Австрийский парламент досрочно прекратит деятельность из-за скандала с бывшим вице-канцлером и председателем партии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что поддерживает роспуск парламента страны ради проведения досрочных выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выборы в австрийский парламент произойдут после скандала, связанного с бывшим вице-канцлером и председателем Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Скандал возник после публикации в немецких СМИ информации о видеозаписях, на которых председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планируют передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесменки в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

 

"Эти кадры были позором. Никто не должен позорить Австрию. Австрийцы заслуживают на правительство, которому они могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире. Нам нужно восстановить это доверие, и это восстановление возможно только путем досрочных выборов", - сказал президент.

Напомним, ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлечет за собой досрочные выборы в Австрии.

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