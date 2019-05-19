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Президент Австрії підтримав розпуск парламенту і дострокові вибори

Новини » Політика    19.05.2019 - 04:22
Президент Австрії підтримав розпуск парламенту і дострокові вибори
Фото: Алексадер Ван дер Беллен (kmu.gov.ua)

Австрійський парламент достроково припинить діяльність через скандал з колишнім віце-канцлером і головою партії

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що підтримує розпуск парламенту країни заради проведення дострокових виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вибори до австрійського парламенту відбудуться після скандалу, пов'язаного з колишнім віце-канцлером і головою Австрійської партії свободи (АПС) Хайнцем-Крістіаном Штрахе.

Скандал виник після публікації в німецьких ЗМІ інформації про відеозаписах, на яких голова АПС Хайнц-Крістіан Штрахе і глава парламентської фракції АПС Йоханн Гуденус в 2017 році планують передати ряд державних будівельних замовлень фірмам якоїсь російської бізнесменки в обмін на фінансову допомогу партії АПС перед парламентськими виборами.

"Ці кадри були ганьбою. Ніхто не повинен ганьбити Австрію. Австрійці заслуговують на уряд, якому вони можуть довіряти, уряд, яку поважають у Європі і в усьому світі. Нам потрібно відновити цю довіру, і це відновлення можливо тільки шляхом дострокових виборів", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що спричинить за собою дострокові вибори в Австрії.

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