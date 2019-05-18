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В Австрии требуют отставки правительства

Новости » Политика    18.05.2019 - 16:01
В Австрии требуют отставки правительства
Фото: в Вене проходит митинг с требованием отставки правительства (Süddeutsche Zeitung)

Люди собрались на митинг у офиса канцлера Австрии

В Вене у офиса канцлера Австрии Себастьяна Курца собрался митинг, участники которого требуют отставки действующего правительства на фоне скандала с вице-канцлером страны Гайнцом-Кристианом Штрахе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Как сообщается, люди собираются на площади перед канцелярией. Участники митинга держат флаги Европейского союза и плакаты с надписями "Себастьян, твое правительство - твоя ответственность". Они требуют отставки действующего правительства и проведения досрочных выборов.

Отметим, что митинг проходит на фоне скандала с вице-канцлером Австрии Штрахе, которого подозревают в сговоре с россиянами.

Напомним, посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. В опубликованном заявлении указывается, что вице-канцлер больше не является лидером Партии Свободы и больше не будет работать в правительстве страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Австрии требуют отставки вице-канцлера за сговор с россиянами. По информации издания на основе видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и председатель фракции австрийской Партии Свободы (АПС) в парламенте Иоганн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.

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