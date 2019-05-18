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В Австрии объявлены досрочные выборы

Новости » Политика    18.05.2019 - 21:10
В Австрии объявлены досрочные выборы
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Досрочные выборы объявлены после отставки вице-канцлера

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, что повлечет за собой досрочные выборы в Австрии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

По его словам, досрочные выборы должны состояться "как можно скорее". Как сообщается, Народная партия канцлера Себастьяна Курца больше не намерена сотрудничать в правительстве с Партией свободы, лидер которой, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала, связанного с россиянкой.

Напомним, что в Вене у офиса канцлера Австрии Себастьяна Курца собрался митинг, участники которого требуют отставки действующего правительства на фоне скандала с вице-канцлером страны Гайнцом-Кристианом Штрахе.

Как сообщается, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) в парламенте Йоханн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если та предоставит финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами. 

На видеозаписи Штрахе и его помощник Гуденус проводят на Ибице переговоры с женщиной, которая заявила о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen и пообещала в обмен на удачную сделку помочь на парламентских выборах в октябре 2017 года. На видео политики обещают ее семье доступ к государственным контрактам.

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