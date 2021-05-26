Президент Австрии об инциденте с самолетом Ryanair: государственный угон и пиратство

Инцидент с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске является государственным угоном воздушного судна и актом воздушного пиратства. Поэтому необходимо усилить давление на Беларусь.

"Какие альтернативы санкциям должны быть в плане кадровых и экономических мер - вопрос деликатный. В любом случае необходимо будет привлечь другие международные форумы, такие как Организация Объединенных Наций", - заявил он.

При этом Ван дер Беллен подчеркнул, что недопустимо, чтобы в Европе угоняли самолет, а людей потом сажали в тюрьму и пытали.

"Австрия до сих пор пыталась стать посредником между главой белорусского государства Александром Лукашенко и оппозицией и будет продолжать это делать. В любом случае события в Беларуси должны обсуждаться и с Россией", - подчеркнул Ван дер Беллен.