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Президент Австрии об инциденте с самолетом Ryanair: государственный угон и пиратство

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Среда 26 мая 2021 17:08
Президент Австрии об инциденте с самолетом Ryanair: государственный угон и пиратство Фото: президент Австрии Александр Ван дер Беллен (facebook.com/alexandervanderbellen)
Автор: РБК-Украина

Инцидент с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске является государственным угоном воздушного судна и актом воздушного пиратства. Поэтому необходимо усилить давление на Беларусь.

Об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен, передает Tiroler Tageszeitung.

"Какие альтернативы санкциям должны быть в плане кадровых и экономических мер - вопрос деликатный. В любом случае необходимо будет привлечь другие международные форумы, такие как Организация Объединенных Наций", - заявил он.

При этом Ван дер Беллен подчеркнул, что недопустимо, чтобы в Европе угоняли самолет, а людей потом сажали в тюрьму и пытали.

"Австрия до сих пор пыталась стать посредником между главой белорусского государства Александром Лукашенко и оппозицией и будет продолжать это делать. В любом случае события в Беларуси должны обсуждаться и с Россией", - подчеркнул Ван дер Беллен.

Напомним, 23 мая власти Беларуси, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет Ryanair в Минске. После посадки был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который находился на борту самолета. По информации белорусских властей, посадку самолета совершили в связи с поступлением информации о взрывном устройстве на борту. Сегодня Лукашенко заявил, что сообщение о взрывном устройстве поступило из Швейцарии.

Подробнее об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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Новости Украины Политика Ryanair Беларусь Австрия Александр Ван дер Беллен
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