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Президент Австрії про інцидент з літаком Ryanair: державне викрадення і піратство

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Середа 26 травня 2021 17:08
Президент Австрії про інцидент з літаком Ryanair: державне викрадення і піратство Фото: президент Австрії Олександр Ван дер Беллен (facebook.com/alexandervanderbellen)
Автор: РБК-Україна

Інцидент з посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську є державним викраденням повітряного судна і актом повітряного піратства. Тому необхідно посилити тиск на Білорусь.

Про це заявив президент Австрії Олександр Ван дер Беллен, передає Tiroler Tageszeitung.

"Які альтернативи санкціям повинні бути в плані кадрових і економічних заходів - питання делікатне. У будь - якому випадку необхідно буде залучити інші міжнародні форуми, такі як організація Об'єднаних Націй", - заявив він.

При цьому Ван дер Беллен підкреслив, що неприпустимо, щоб в Європі викрадали літак, а людей потім садили у в'язницю і катували.

"Австрія досі намагалася стати посередником між главою білоруської держави Олександром Лукашенком і опозицією і буде продовжувати це робити. У будь - якому випадку події в Білорусі повинні обговорюватися і з Росією", - підкреслив Ван дер Беллен.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі, погрожуючи винищувачем, примусово посадила літак Ryanair в Мінську. Після посадки був затримано засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака. За інформацією білоруської влади, посадку літака здійснили у зв'язку з надходженням інформації про вибуховий пристрій на борту. Сьогодні Лукашенко заявив, що повідомлення про вибуховий пристрій надійшло зі Швейцарії.

Детальніше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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