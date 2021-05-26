Президент Австрії про інцидент з літаком Ryanair: державне викрадення і піратство

Інцидент з посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську є державним викраденням повітряного судна і актом повітряного піратства. Тому необхідно посилити тиск на Білорусь.

"Які альтернативи санкціям повинні бути в плані кадрових і економічних заходів - питання делікатне. У будь - якому випадку необхідно буде залучити інші міжнародні форуми, такі як організація Об'єднаних Націй", - заявив він.

При цьому Ван дер Беллен підкреслив, що неприпустимо, щоб в Європі викрадали літак, а людей потім садили у в'язницю і катували.

"Австрія досі намагалася стати посередником між главою білоруської держави Олександром Лукашенком і опозицією і буде продовжувати це робити. У будь - якому випадку події в Білорусі повинні обговорюватися і з Росією", - підкреслив Ван дер Беллен.