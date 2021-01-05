Президент Армении заболел COVID-19

Сегодня, 5 января, у президента Армении Армена Саркисяна выявили коронавирус. Сейчас глава государства находится на самоизоляции, где временно продолжит исполнять свои обязанности.

Об этом сообщает Armenpress.

Как сообщается, Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. После этого 3 января он успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, который заболел COVID-19, идет на поправку.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Франции Жан Кастекс отправился на самоизоляцию, поскольку контактировал с Макроном. Кроме того, изолировались премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который проводил с ним встречу за день до подтвержденного теста, а также премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

Вместе с тем сообщалось, что премьер-министр Словакии Игор Матович заразился коронавирусом.