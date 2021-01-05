Президент Вірменії захворів COVID-19

Сьогодні, 5 січня, у президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус. Зараз глава держави перебуває на самоізоляції, де тимчасово продовжить виконувати свої обов'язки.

Про це повідомляє Armenpress.

Як повідомляється, Саркісян зустрів Новий рік в Лондоні в колі сім'ї та онуків. Після цього 3 січня він успішно переніс операцію на нозі. Однак у президента також з'явилися симптоми нового типу коронавірусу. Пройдений ним тест дав позитивний результат.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, який захворів COVID-19, йде на поправку.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відправився на самоізоляцію, оскільки контактував з Макроном. Крім того, ізолювалися прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який проводив з ним зустріч за день до підтвердженого тесту, а також прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

Разом з тим повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.