ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президент Вірменії захворів COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 січня, у президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус. Зараз глава держави перебуває на самоізоляції, де тимчасово продовжить виконувати свої обов'язки.

Популярні новини

Про це повідомляє Armenpress.

Як повідомляється, Саркісян зустрів Новий рік в Лондоні в колі сім'ї та онуків. Після цього 3 січня він успішно переніс операцію на нозі. Однак у президента також з'явилися симптоми нового типу коронавірусу. Пройдений ним тест дав позитивний результат.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, який захворів COVID-19, йде на поправку.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відправився на самоізоляцію, оскільки контактував з Макроном. Крім того, ізолювалися прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який проводив з ним зустріч за день до підтвердженого тесту, а також прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

Разом з тим повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заразився коронавірусом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус