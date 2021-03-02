Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался увольнять главу Генерального штаба Оника Гаспаряна. Повторный проект указа об увольнении Гаспаряна ранее президенту направил премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Саркисян считает важным скорейшее разрешение политического кризиса, возникшего в связи с вопросом увольнения Гаспаряна. "Очевидно, что создавшаяся ситуация является результатом разногласий, существующих в кругу политических и военных деятелей в послевоенный период, подчас с крайне личностными подходами. Не могут игнорироваться также явившиеся основанием для возражения против подписания указа уязвимые в правовом плане трактовки, правоприменительная практика, возможный пробел в законе", - приводит пресс-служба слова Саркисяна. Отмечается, что президент решил не подписывать проект указа. При этом он обратился в Конституционный суд с просьбой решить вопрос о соответствии Конституции закона Армении "О военной службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года.