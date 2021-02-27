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Пашинян настаивает на увольнении главы Генштаба. Повторно обратился к президенту

Новина українською → Ереван, Суббота 27 февраля 2021 18:59
Пашинян настаивает на увольнении главы Генштаба. Повторно обратился к президенту Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на отказ президента страны уволить главу Генерального штаба Оника Гаспаряна. Пашинян вновь отправил президенту Армении проект указа об увольнении Гаспаряна.

Об этом Пашинян написал на странице в Facebook.

По словам премьера, решение президента Армена Саркисяна отклонить его просьбу об увольнении главы Генштаба "вообще не способствует разрешению ситуации" в Армении.

"Я снова направляю ходатайство об увольнении руководителя Генерального штаба к президенту Республики, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - заявил он.

Напомним, 25 февраля глава Генштаба Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне акций протеста в Армении. Пашинян, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.

В тот же день Пашинян обратился к президенту Армении с просьбой об увольнении главы Генштаба.

Однако, сегодня президент Армении отклонил просьбу Пашиняна. Он назвал проект указа об увольнении главы Генштаба несоответствующим конституции Армении.

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