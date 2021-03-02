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Президент Вірменії повторно відмовився звільняти голову Генштабу

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Вірменії Армен Саркісян повторно відмовився звільняти главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна. Повторний проект указу про звільнення Гаспаряна раніше президенту направив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Про це повідомили в прес-службі президента Вірменії.

Саркісян вважає важливим якнайшвидше вирішення політичної кризи, що виник у зв'язку з питанням звільнення Гаспаряна.

"Очевидно, що нинішня ситуація є результатом розбіжностей, що існують у колі політичних і військових діячів в післявоєнний період, часом вкрай особистісними підходами. Не можуть ігноруватися також з'явилися підставою для заперечення проти підписання указу вразливі в правовому плані трактування, правозастосовна практика, можлива прогалина в законі", - наводить прес-служба слова Саркісяна.

Наголошується, що президент вирішив не підписувати проект указу. При цьому він звернувся в Конституційний суд з проханням вирішити питання про відповідність Конституції закону Вірменії "Про військову службу і статус військовослужбовця" від 15 листопада 2017 року.

Нагадаємо, 25 лютого глава Генштабу Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. У відповідь прем'єр звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.

В той же день Пашинян звернувся до президента Вірменії з проханням про звільнення глави Генштабу.

Однак Саркісян відмовився підписувати указ про звільнення Гаспаряна. 27 лютого Пашинян звернувся з цим проханням повторно.

Також РБК-Україна писало, що в парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту Саркісяна через ситуацію навколо глави Генштабу.

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Новини України звільненняГенштабАрмения
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