Президент Вірменії повторно відмовився звільняти голову Генштабу

Президент Вірменії Армен Саркісян повторно відмовився звільняти главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна. Повторний проект указу про звільнення Гаспаряна раніше президенту направив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
Саркісян вважає важливим якнайшвидше вирішення політичної кризи, що виник у зв'язку з питанням звільнення Гаспаряна.
"Очевидно, що нинішня ситуація є результатом розбіжностей, що існують у колі політичних і військових діячів в післявоєнний період, часом вкрай особистісними підходами. Не можуть ігноруватися також з'явилися підставою для заперечення проти підписання указу вразливі в правовому плані трактування, правозастосовна практика, можлива прогалина в законі", - наводить прес-служба слова Саркісяна.
Наголошується, що президент вирішив не підписувати проект указу. При цьому він звернувся в Конституційний суд з проханням вирішити питання про відповідність Конституції закону Вірменії "Про військову службу і статус військовослужбовця" від 15 листопада 2017 року.
Нагадаємо, 25 лютого глава Генштабу Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. У відповідь прем'єр звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.
В той же день Пашинян звернувся до президента Вірменії з проханням про звільнення глави Генштабу.
Однак Саркісян відмовився підписувати указ про звільнення Гаспаряна. 27 лютого Пашинян звернувся з цим проханням повторно.
Також РБК-Україна писало, що в парламенті Вірменії не виключили можливість імпічменту Саркісяна через ситуацію навколо глави Генштабу.