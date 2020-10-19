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Президент Армении назвал цель Турции в карабахском конфликте

Автор: Анастасия Рокитна

В Армении считают, что Турция хочет контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу. Именно по этому страна активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью "Коммерсанту".

Он считает заявления Турции о том, что она поддерживает Азербайджан из-за братства народов, искусственными.

"Турция там, потому что она хочет управлять этими линиями (нефте- и газопроводами, - ред.). И чем дольше длится конфликт, тем глубже будет присутствие Турции в Азербайджане", - сказал он.

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По его словам, речь идет об изменениях в региональной геополитике.

"Турция становится соседом России, с которой у нее, по сути, будет сухопутная граница. Турция будет управлять нефте- и газопроводом, которые проложены в Европу", - заявил Саркисян.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности Анкары поддержать Азербайджан в любой сфере в конфликте с Арменией.

Также государственный секретарь США Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.

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