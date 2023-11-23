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Президент Аргентини запропонував Зеленському провести саміт по Україні в Латинській Америці

Фото: президент Аргентини Хав'єр Мілей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт з Латинською Америкою щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Президент Мілей провів телефонні переговори з президентом Володимиром Зеленським і запропонував, щоб Аргентина провела конференцію між Латинською Америкою та Україною", - йдеться у публікації радниці політика із зовнішньої політики Діани Мондіно.

За словами Мондіно, в Аргентині пропонують "стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно".

Реакція президента Зеленського

РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський 22 листопада провів розмову з Хав'єром Мілеєм, новообраним президентом Аргентини.

"Я щойно говорив з обраним президентом Аргентини, щоб подякувати йому за його чітку позицію. Жодного балансу між добром і злом. Просто явна підтримка України. Це добре помічають і цінують українці", - відреагував на пропозицію президент, наголосивши на важливості участі Аргентини у спільних мирних зусиллях. 

Відносини України з Латинською Америкою

Відносини між країнами Латинської Америки та України були складними з початку війни. Україна неодноразово запрошувала лідерів континенту, наприклад, президента Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, відвідати Україну. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером та навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення. Проте Лула да Сілва проігнорував слова Зеленського, а також його запрошення відвідати Україну.

У випадку з колишнім президентом Аргентини, як пише DW, зусилля Зеленського включали пошук більш чіткої позиції, яка засуджує російську агресію з боку Аргентини.

Мілей, який назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом", різко критикував політику свого попередника щодо війни в Україні і під час передвиборчої кампанії "відчинив двері для більш тісної співпраці між двома країнами".

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