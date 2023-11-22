Зеленський поговорив із новообраним президентом Аргентини та запросив його в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Зеленський привітав співрозмовника з переконливою перемогою на виборах і подякував за його незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це", - сказав Зеленський.

Президент України подякував Аргентині за гуманітарну допомогу нашій країні.

Участь Аргентини у "формулі миру"

Президенти обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення агресора до відповідальності, а також повоєнну відбудову.

Зеленський запросив Хав'єра Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації "формули миру", зокрема скерувати свого представника на наступну зустріч радників з питань національної безпеки та політичних радників.

Глава держави заявив, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку відносин як з Аргентиною, так і з регіоном Південної Америки. Він запропонував президенту Аргентини долучитися до підготовки саміту Україна-Латинська Америка.

Володимир Зеленський також запросив Хав'єра Мілея відвідати нашу країну з візитом.

Що відомо про нового президента Аргентини

Нещодавно повідомлялось, що Аргентина обрала своїм новим президентом правого лібертаріанця із радикальними поглядами Хав'єра Мілея. Він обіцяє виправити економіку, що постраждала від тризначної інфляції, рецесії, що насувається, і бідності, що зростає.

Хто такий Хав'єр Мілей, що відомо про його позицію і як він висловлюється про російсько-українську війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.