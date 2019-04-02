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Президент Алжира решил уйти в отставку

Новости » Политика    02.04.2019 - 07:25
Президент Алжира решил уйти в отставку
Фото: Абдельазиз Бутефлика (Getty Images)

Абдельазиз Бутефлика уходит раньше окончания срока

В Алжире действующий президент заявил об уходе в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Algeria Press Service.

Так, Абдельазиз Бутефлика принял решение уйти со своего поста до окончания срока полномочий.

Однако в администрации сообщили, что до своего ухода президент примет ряд важных решений, которые обеспечат непрерывность функционирования институтов власти в переходной период.

"Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда истекает его президентский мандат", - отмечено в заявлении.

Отметим,11 марта Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в выборах. Он, кроме того, сообщил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения им были приняты на фоне массовых протестов в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, против пятого срока которого в стране проходят массовые протесты, намерен объявить о своей отставке.

Указано, что отставка пройдет в соответствии со 102 статьей Конституции, которая предполагает, что президент может как сам сложить свои полномочия, так и быть признанным неспособным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

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