Президент Алжиру вирішив піти у відставку

Фото: Абдельазіз Бутефліка (Getty Images)

Абдельазіз Бутефліка йде раніше закінчення строку

В Алжирі чинний президент заявив про вихід у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Algeria Press Service.

Так, Абдельазіз Бутефліка прийняв рішення піти зі своєї посади до закінчення терміну повноважень.

Проте в адміністрації повідомили, що до свого відходу президент ухвалить низку важливих рішень, які забезпечать безперервність функціонування інститутів влади в перехідний період.

"Абдельазіз Бутефліка піде у відставку до 28 квітня, коли закінчується його президентський мандат", - зазначено в заяві.

Відзначимо,11 березня Абдельазіз Бутефліка, який очолює Алжир з 1999 року, у зверненні до нації оголосив, що не буде брати участь у виборах. Він, крім того, повідомив про перенесення дати президентських виборів і про відставку уряду. Такі рішення були прийняті на тлі масових протестів в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, проти п'ятого терміну якого в країні відбуваються масові протести, має намір оголосити про свою відставку.

Зазначено, що відставка відбудеться у відповідності зі статтею 102 Конституції, яка передбачає, що президент може сам скласти свої повноваження, так і бути визнаним нездатним виконувати свої обов'язки за станом здоров'я.