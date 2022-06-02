UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Африканского союза обсудит с Путиным угрозу мирового голода

Фото: президент Сенегала Маки Салл (EPA)
Автор: Иван Носальский

Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудят угрозу мирового голода.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в сообщении офиса главы Сенегала.

Отмечается, что встреча пройдет в эту пятницу, 3 мая, в городе Сочи. При этом главной причиной поездки Салла является блокада войсками РФ украинских портов, которая сделала невозможным экспорт зерна и удобрений. Особенно это влияет на африканские страны, где существует большая угроза голода.

Также в переговорах Салл планирует затронуть тему войны и способствовать установлению перемирия между Украиной и Россией.

Напомним, ранее стало известно, что Салл после посещения России планировал приехать в Киев, но новых деталей о его визите пока не сообщалось.

Также мы писали, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСенегалпродовольственный кризисВойна России против Украины