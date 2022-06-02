Президент Африканського союзу обговорить з Путіним загрозу світового голоду

Президент Сенегалу Макі Салл, який також є головою Африканського союзу, проведе зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Під час переговорів сторони обговорять загрозу світового голоду.

Як передає РБК-Україна з посиланням на CNN, про це йдеться в повідомленні офісу глави Сенегалу.

Зазначається, що зустріч пройде цієї п'ятниці, 3 травня, в місті Сочі. При цьому головною причиною поїздки Салла є блокада військами РФ українських портів, яка унеможливила експорт зерна та добрив. Особливо це впливає на африканські країни, де існує велика загроза голоду. Також у переговорах Салл планує торкнутися теми війни та сприяти встановленню перемир'я між Україною та Росією.