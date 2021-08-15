Президент Афганистана признал победу талибов: на них ответственность за страну

По его словам, талибы победили и теперь несут ответственность за страну и людей.

"Талибы выиграли суждение меча и оружия и теперь они ответственны за защиту чести, богатства и самоуважения земляков", - пишет Гани.

Он отметил, что еще никогда в истории сухая власть никому не придавала легитимности и не отдавала ее им.

"Им предстоит новый исторический тест, либо они защитят имя и честь Афганистана, либо отдадут приоритеты в других местах и сетях. Многие люди и многие Акшары в страхе из-за ненадежного будущего", - пишет президент, которому пришлось покинуть страну.

Он добавил, что талибам придется приложить усилия, чтоб завоевать доверие жителей Афганистана.

"Нужно, чтобы Талибан заверил весь народ, нации, разные секторы, сестер и женщин Афганистана, чтобы завоевали легитимность и сердца народа. Составьте четкий план действий и поделитесь им с публикой", - отметил президент.

По его словам, он всегда будет служить народу Афганистана.