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Не хотел допустить кровопролития: президент Афганистана объяснил побег из страны

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Афганистан, Воскресенье 15 августа 2021 22:05
Не хотел допустить кровопролития: президент Афганистана объяснил побег из страны Фото: президент Афганистана покинул страну, чтобы предупредить кровопролитие (instagram.com/ashrafghani.af/)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, почему принял решение бежать из страны перед наступлением "Талибана" на Кабул. Таким образом лидер пытался предотвратить возможное кровопролитие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Афганистана.

По словам Ашрафа Гани, талибы были настроены организовать бойню в столице Афганистана, где сегодня проживает 6 млн человек.

"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил поехать", - отметил Гани.

Также лидер страны добавил, что власть боевиков является нелегитимной.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что президент Афганистана сбежал из страны накануне наступления "Талибана" на Кабул.

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Афганистан Талибан Президент
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