"Президент" Абхазії подав у відставку: що відомо

У повідомленні сказано, що рішення було ухвалено за підсумками переговорів представників опозиції та "влади республіки".

Згідно з домовленістю, протестувальники зобов'язані 19 листопада, тобто сьогодні, залишити комплекс урядових будівель в Абхазії. В іншому випадку заява Бжанії про відставку буде відкликана. Також якщо мітингувальники виконають вимоги, "парламент" Абхазії розгляне заяву про відставку.

Окрім "президента", посаду залишить і прем'єрміністр Олександр Анкваб, а на їхні місця обрано інших людей. Зокрема, виконувачем обов'язків глави "республіки" стане "віцепрезидент" Абхазії Бадра Гунба, а посаду нового глави уряду обійме "експрем'єр" Валерій Бганба.

Вони виконуватимуть обов'язки до вступу на посаду нового "президента" так званої республіки.