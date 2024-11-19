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"Президент" Абхазії подав у відставку: що відомо

Фото: Аслан Бжанія (facebook.com/aslanbzhaniya)
Автор: Едуард Ткач

Днями в окупованій грузинській Абхазії виникли протести через "інвестиційну угоду" з Росією. Наразі так званий "президент республіки" Аслан Бжанія написав заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram пресслужби "глави" Абхазії.

У повідомленні сказано, що рішення було ухвалено за підсумками переговорів представників опозиції та "влади республіки".

Згідно з домовленістю, протестувальники зобов'язані 19 листопада, тобто сьогодні, залишити комплекс урядових будівель в Абхазії. В іншому випадку заява Бжанії про відставку буде відкликана. Також якщо мітингувальники виконають вимоги, "парламент" Абхазії розгляне заяву про відставку.

Окрім "президента", посаду залишить і прем'єрміністр Олександр Анкваб, а на їхні місця обрано інших людей. Зокрема, виконувачем обов'язків глави "республіки" стане "віцепрезидент" Абхазії Бадра Гунба, а посаду нового глави уряду обійме "експрем'єр" Валерій Бганба.

Вони виконуватимуть обов'язки до вступу на посаду нового "президента" так званої республіки.

 

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