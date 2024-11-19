"Президент" Абхазии подал в отставку: что известно

В сообщении сказано, что решение было принято по итогам переговоров представителей оппозиции и "властей республики".

Согласно договоренности, протестующие обязаны 19 ноября, то есть сегодня, покинуть комплекс правительственных зданий в Абхазии. В ином случае заявление Бжании об отставке будет отозвано. Также если митингующие выполнят требования, "парламент" Абхазии рассмотрит заявление об отставке.

Помимо "президента", должность покинет и премьер-министр Александр Анкваб, а на их места выбраны другие люди. В частности, исполняющим обязанности главы "республики", станет "вице-президент" Абхазии Бадра Гунба, а пост нового главы правительства займет "экс-премьер" Валерий Бганба.

Они будут исполнять обязанности до вступления в должность вновь избранного "президента" так называемой республики.