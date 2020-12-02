Прежде чем внедрять пенсионную реформу, нужно позаботиться о гарантиях для вкладов, - ФРУ

Прежде чем вводить солидарное пенсионное обеспечение, государство должно позаботиться о гарантии для пенсионных накоплений. Иначе на рынке появятся недобросовестные игроки, население потеряет средства, отложенные на старость, и схема будет дискредитирована в глазах украинцев навсегда.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей и представителей профсоюзов на адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмигаля и председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

В настоящее время представлены два законопроекта, которыми предлагается введение в Украине очередного этапа пенсионной реформы - №2683 и №4408, говорится в письме.

Оба проекта предлагают увеличение нагрузки на зарплатный фонд и размещения средств, собранных в рамках реформы, на счетах в частных пенсионных фондах. Эти документы содержат существенные недостатки, подчеркивают в ФРУ.

Во-первых, не предусмотрено никаких механизмов защиты пенсионных средств со стороны мошеннических действий частных пенсионных фондов. То есть, в случае, если фонд обанкротится, неизвестно, куда будут переведены счета вкладчиков, и сохранится ли их размер.

"Эти, а также другие технические вопросы и несоответствия заставляют констатировать, что предложенные модели не гарантируют сохранения пенсий до периода их выплат", - отмечается в письме.

Кроме того, появление на рынке мошеннических организаций дискредитирует пенсионную реформу в глазах украинцев навсегда, предупреждают в ФРУ.

Также непонятными остаются механизмы, которые обеспечат рост вкладов. Согласно законопроекту №2683, совокупная сумма взысканий на пенсионные счета не будет превышать 3%. Это означает, что накопления будут обесцениваться быстрее, чем наберется значительная сумма. Учитывая, что за год гривна рухнула к доллару на 20%, необходимы действенные инвестиционные механизмы для приумножения средств, однако ни один механизм проектами не предусмотрен, отмечают в федерации.

"Одним из ключевых недостатков является отсутствие на данном этапе условий для введения накопительной системы. Вдобавок, в предложенных проектах отсутствуют механизмы гарантирования сохранности пенсионных накоплений в условиях инфляции", - подчеркивается в письме.

Таким образом, без внедрения указанных механизмов, эти законопроекты просто лягут дополнительным бременем на плечи бизнеса, который и так страдает в условиях кризиса. И будет сдерживать рост зарплат в других социальных расходов, предупреждают в ФРУ.

Вышеуказанные пункты вызывают многочисленные предостережения и у международных партнеров Украины - в частности, в МВФ, Международной организации труда, Всемирного банка и других. Экспертные организации констатируют, что непродуманно быстрое введение второго этапа пенсионной реформы нецелесообразно, и страны западной Европы, которые пошли этим путем, были вынуждены от этой схемы отказаться.

"Учитывая вышеуказанное, мы считаем, что законопроекты №2683 и №4408 требуют существенной доработки, в том числе с привлечением экспертизы ведущих мировых специалистов. А пока мы обращаемся с просьбой воздержаться от их дальнейшего продвижения в Верховной Раде до устранения всех перечисленных выше недостатков и замечаний", - сказано в письме.

Напомним, в ВР зарегистрированы два законопроекта относительно пенсионной реформы – №2683 и №4408. Глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что оба законопроекта являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него.

В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов подчеркнул, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые увеличивают налоговое бремя, иначе такая реформа похоронит бизнес.