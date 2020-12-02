Перш ніж запроваджувати солідарне пенсійне забезпечення, держава повинна подбати про гарантії для пенсійних накопичень. Інакше на ринку з’являться недобросовісні гравці, населення втратить кошти, відкладені на старість, і схема буде дискредитована в очах українців назавжди.

Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців та представників профспілок на адресу президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та голові Верховної ради Дмитру Разумкову.

Наразі представлені два законопроекти, якими пропонується введення в Україні чергового етапу пенсійної реформи - №2683 та №4408, йдеться у листі.

Обидва проекти пропонують збільшення навантаження на зарплатний фонд та розміщення коштів, зібраних в рамках реформи, на рахунках у приватних пенсійних фондах. Ці документи містять суттєві недоліки, наголошують в ФРУ.

По-перше, не передбачено жодних механізмів захисту пенсійних коштів з боку шахрайських дій приватних пенсійних фондів. Тобто, у випадку, коли фонд збанкрутує, невідомо, куди будуть переведені рахунки вкладників, та чи збережеться їхній розмір.

"Ці, а також інші технічні питання та невідповідності змушують констатувати, що запропоновані моделі не гарантують збереження пенсій до періоду їх виплат", - наголошується у листі.

Крім того, поява на ринку шахрайських організацій дискредитує пенсійну реформу в очах українців назавжди, попереджають у ФРУ.

Також незрозумілими залишаються механізми, які забезпечать зростання вкладів. Згідно з законопроектом №2683, сукупна сума стягнень на пенсійні рахунки не перевищуватиме 3%. Це означає, що накопичення будуть знецінюватися швидше, ніж назбирається значна сума. Зважаючи, що за рік гривня обвалилася до долара на 20%, необхідні дієві інвестиційні механізми для примноження коштів, однак жоден механізм проєктами не передбачений, наголошують в федерації.

"Одним з ключових недоліків є відсутність на даному етапі умов для введення накопичувальної системи. На додачу, у запропонованих проектах відсутні механізми гарантування збереження пенсійних накопичень в умовах інфляції", - підкреслюється у листі.

Таким чином, без запровадження вказаних механізмів, ці законопроекти просто ляжуть додатковим тягарем на плечі бізнесу, який і так потерпає в умовах кризи. І стримуватимуть ріст зарплат на інших соціальних видатків, попереджають у ФРУ.

Вищезазначені пункти викликають численні перестороги і у міжнародних партнерів України - зокрема, у МВФ, Міжнародної організації праці, Світового банку та інших. Експертні організації констатують, що непродумано швидке введення другого етапу пенсійної реформи недоцільне, і країни західної Європи, які пішли цим шляхом, були змушені від цієї схеми відмовитись.

"З огляду на вищевказане, ми вважаємо, що законопроекти №2683 та №4408 потребують суттєвого доопрацювання, зокрема із залученням експертизи провідних світових фахівців. А поки ми звертаємось з проханням утриматись від їх подальшого просування у Верховній Раді до усунення усіх перелічених вище недоліків та зауважень", - сказано у листі.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано два законопроекти щодо пенсійної реформи – №2683 та №4408. Голова Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що обидва законопроекти є ворожими до бізнесу, оскільки передбачають збільшення витрат для нього.

Водночас народний депутат України Муса Магомедов наголосив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати лише ті рішення, які не збільшують податковий тягар, інакше така реформа поховає бізнес.