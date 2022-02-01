Выставка уровня Apple. "Дія" анонсировала презентацию новых услуг

"Дія" готовится к презентации новых услуг. Выставка запланирована уже на 8 января.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Согласно данным пресс-службы, новые услуги "Дії" будут представлять:
Наблюдать за презентацией можно будет со смартфона.
Начало выставки запланировано на 11:00 8 февраля.
"Жизнь после Diia Summit уже не будет такой, как раньше. Присоединяйтесь к главному диджитал-событию от Минцифры и рассказывайте друзьям - будьте в тренде цифровизации", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что к "Дія" добавят возможность растаможки автомобилей.
Также издание рассказывало, как получить COVID-сертификат в приложении после получение бустерной прививки.