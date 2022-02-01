Виставка рівня Apple. "Дія" анонсувала презентацію нових послуг

"Дія" готується до презентації нових послуг. Виставка запланована вже на 8 січня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Згідно з даними пресслужби, нові послуги "Дії" презентуватимуть:
Спостерігати за презентацією можна буде зі смартфона.
Початок виставки запланований на 11:00 8 лютого.
"Життя після Diia Summit вже не буде таким, як раніше. Долучайтеся до головної діджитал-події від Мінцифри та розповідайте друзям - будьте в тренді цифровізації", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до "Дії" додадуть можливість розмитнення автомобілів.
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