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Виставка рівня Apple. "Дія" анонсувала презентацію нових послуг

Автор: Сергій Пишкін

"Дія" готується до презентації нових послуг. Виставка запланована вже на 8 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Згідно з даними пресслужби, нові послуги "Дії" презентуватимуть:

  • президент України Володимир Зеленський;
  • міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • команда "Дії" та Мінцифри;
  • міжнародні гості.

Спостерігати за презентацією можна буде зі смартфона.

Початок виставки запланований на 11:00 8 лютого.

"Життя після Diia Summit вже не буде таким, як раніше. Долучайтеся до головної діджитал-події від Мінцифри та розповідайте друзям - будьте в тренді цифровізації", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до "Дії" додадуть можливість розмитнення автомобілів.

Також видання розповідало, як отримати COVID-сертифікат в додатку після отримання бустерного щеплення.

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Дія