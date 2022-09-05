Презентация iPhone 14: где и когда смотреть

Где и когда смотреть

На официальном сайте сообщается, что мероприятие пройдет уже в эту среду в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park и начнется в 20:00 (по киевскому времени).

Прямая трансляция будет доступна на сайте, в приложении Apple TV, а также на канале в YouTube.

Что покажут на презентации

iPhone 14

В этом году Apple обновит линейку смартфонов моделями iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старшие версии получат новые процессоры A16 Bionic, а также экран с вырезом в форме "капсулы", а не привычной "челки".

Фото: iPhone 14 Pro получит другой дизайн (letsgodigital.org)

Смартфоны будут оснащены улучшенными камерами, а цены будут стартовать от 799 долларов.

Apple Watch

На сентябрьской презентации могут показать стразу три новинки Apple Watch. Модель Series 8 получит более мощный процессор и увеличенный дисплей. Apple Watch SE придут на смену бюджетным Series 3, а версия Pro с ударопрочным экраном позиционируется как устройство для любителей экстремального спорта.

Фото: Apple Watch получат увеличенный дисплей (macrumors.com)

AirPods Pro 2

Беспроводные наушники AirPods Pro 2 получат новый дизайн и поддержку кодека Apple Lossless Audio Codec (ALAC) для воспроизведения звука более высокого качества. Кроме того, в кейс встроят небольшой динамик, который упростит поиск AirPods через приложение "Локатор".

Операционные системы

Ожидается, что 7 сентября станет известна дата релиза операционных систем iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 и tvOS 16.

В iOS16 для iPhone будет возможность кастомизации экрана блокировки и добавления виджетов. А в приложении iMessage можно будет редактировать и удалять отправленные сообщения.