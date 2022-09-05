ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple на этой неделе покажет новый смартфон: что известно об iPhone 14

Новина українською →
Купертино, Понедельник 05 сентября 2022 16:30
Apple на этой неделе покажет новый смартфон: что известно об iPhone 14 Фото: iPhone 14 Pro избавится от "челки" (letsgodigital.org)
Автор: Юлия Бойко

На этой неделе, 7 сентября, американский техногигант Apple проведет мероприятие для журналистов под названием Far Out. Как ожидается, на нем представят новый iPhone.

РБК-Украина собрало все, что известно об iPhone 14 за два дня до презентации.

Дизайн

По данным инсайдеров и профильных СМИ, в этом году отказались от обновления линейки mini. Тем не менее будут представлены четыре модели с диагональю экрана 6,1 и 6,7 дюйма:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

Основное внешнее отличие от прошлогодних iPhone будет на передней панели, но только в старших версиях. Впервые с 2017 года версия Pro лишится уже привычной "челки" в пользу выреза под камеру в форме "капсулы". Не исключено, что такое же решение получит и версия Pro Max.

На задней панели будет увеличенный блок камер, сенсоры будут выпирать еще сильнее. Младшие модели получат глянцевую поверхность, а старшие - матовую.

iPhone 14 и 14 Max будут представлены в черном, белом, синем, красном и фиолетовом цветах, а 14 Pro и Pro Max - в графитовом, золотом, серебристом и фиолетовом.

Apple на этой неделе покажет новый смартфон: что известно об iPhone 14

Фото: Pro-версии получат новые интересные расцветки (letsgodigital.org)

Экран

Базовые iPhone получат классические дисплеи с OLED-матрицей и частотой обновления 60 Гц. У 14 Pro и 14 Pro Max будут экраны с динамической частотой обновления до 120 Гц.

Кроме того, Pro-версии выпустят с функцией Always On Display, которая уже давно реализуется на Android-смартфонах среднего и высокого ценового сегмента. Благодаря ей на выключенном экране может отображаться время, дата и уведомление с минимальным расходом энергии.

Камеры

Инсайдеры отмечают, что камеры станут одной из наиболее заметных "фишек" новых iPhone. В частности, Pro и Pro Max впервые среди смартфонов Apple получат основной модуль с разрешением 48 мегапикселей. Площадь сенсора увеличится на 57% по сравнению с актуальным поколением.

Apple на этой неделе покажет новый смартфон: что известно об iPhone 14

Фото: новые iPhone получат улучшенные камеры (iPhone)

Что касается видеовозможностей, то Pro-шки будут поддерживать запись в формате 8K вместо 4K.

Фронтальная камера также получит апгрейд - на всех моделях ожидается сенсор с более широкой диафрагмой f/1,9 и автофокусировкой для еще более качественных селфи.

Процессор и производительность

По некоторым данным, новое поколение процессоров A16 получат только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, в то время как младшие версии - прошлогодний A15, но немного разогнанный. Как обычно заявляет сама Apple, каждое поколение процессоров на 30-40% производительнее.

Все новые смартфоны будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти. Однако старшие версии обзаведутся более быстрыми чипами.

Инсайдеры не исключают, что серьезное обновление может быть и в отношении внутренних накопителей. Поскольку топовый актуальный iPhone 13 имеет 1 ТБ памяти, то новый может получить модификацию на 2 ТБ.

Цены

Вероятно, цены на iPhone 14 будут стартовать с 799 долларов (29 200 гривен по курсу НБУ) и варьироваться в зависимости от объема памяти. Другие версии получат следующий прайс:

  • iPhone 14 Max - от 899 долларов (32 800 гривен по курсу НБУ)
  • iPhone 14 Pro - от 1099 долларов (40 100 гривен по курсу НБУ)
  • iPhone 14 Max Pro - от 1199 долларов (43 800 гривен по курсу НБУ)

Отметим, суммы в гривнах являются всего лишь ориентировочными, поскольку с наценкой в украинской рознице они обычно еще выше. Официальные цены, скорее всего, появятся в день презентации.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 14 может получить поддержку более скоростной зарядки на 30 Ватт. Актуальные модели заряжаются на 50% за 30 минут, новая функция в теории позволит делать это быстрее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить