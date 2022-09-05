Презентація iPhone 14: де і коли дивитися

Вже за два дні, 7 вересня 2022 року, американська компанія Apple покаже нову лінійку iPhone 14. Крім смартфонів, будуть представлені й інші гаджети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
На офіційному сайті повідомляється, що захід пройде вже цієї середи в театрі Стіва Джобса в кампусі Apple Park і розпочнеться о 20:00 (за київським часом).
Пряма трансляція буде доступна на сайті, в додатку Apple TV, а також на каналі в YouTube.
iPhone 14
Цього року Apple оновить лінійку смартфонів моделями iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Старші версії отримають нові процесори A16 Bionic, а також екран з вирізом у формі "капсули", а не звичного "чубчика".
Фото: iPhone 14 Pro отримає інший дизайн (letsgodigital.org)
Смартфони будуть оснащені поліпшеними камерами, а ціни стартуватимуть від 799 доларів.
Apple Watch
На вересневій презентації можуть показати відразу три новинки Apple Watch. Модель Series 8 отримає більш потужний процесор і збільшений дисплей. Apple Watch SE прийдуть на зміну бюджетним Series 3, а версія Pro з ударостійким екраном позиціонується як пристрій для любителів екстремального спорту.
Фото: Apple Watch отримають збільшений дисплей (macrumors.com)
AirPods Pro 2
Бездротові навушники AirPods Pro 2 отримають новий дизайн і підтримку кодека Apple Lossless Audio Codec (ALAC) для відтворення звуку більш високої якості. Крім того, в кейс вбудують невеликий динамік, який спростить пошук AirPods через додаток "Локатор".
Операційні системм
Очікується, що 7 вересня стане відома дата релізу операційних систем iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16.
У iOS16 для iPhone буде можливість кастомізації екрану блокування і додавання віджетів. А в додатку iMessage можна буде редагувати та видаляти відправлені повідомлення.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що відомо про iPhone 14 за два дні до офіційної презентації.
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