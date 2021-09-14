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Презентация Apple: где и когда смотреть

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Вторник 14 сентября 2021 12:00
Презентация Apple: где и когда смотреть Фото: Apple сегодня поведет презентацию (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Американская компания Apple сегодня проведет свою традиционную сентябрьскую презентацию. Ожидается, что на ней будет представлено новое поколение смартфонов iPhone.

РБК-Украина собрало основную информацию за несколько часов до презентации.

Где и когда смотреть

Начало презентации запланировано на 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на сайте apple.com, в приложении Apple TV или на официальном канале компании в YouTube.

Текстовая трансляция и главные новости будут доступны на РБК-Украина.

Что могут показать сегодня

iPhone 13

Новый iPhone 13 - это самый ожидаемый релиз осенней презентации. Предварительно, дизайн и размеры экрана останутся прежними, линейка повторит модели 12-поколения включительно с версией iPhone mini.

При этом экранный вырез может стать меньше. Согласно данным инсайдеров, смартфон получит более мощный процессор, поддержку 120 Гц и 5G.

Apple Watch 7

Ожидается, что новое поколение Apple Watch получит увеличенную диагональ экрана - 41 мм и 45 мм. Скорее всего, гаджет получит новое железо, но детали неизвестны. Пока нет предварительной цены и старта продаж.

AirPods 3

На сентябрьской презентации ожидается анонс беспроводных наушников AirPods 3, которые станут похожими на AirPods Pro.

На ней также еще раз покажут iOS 15 и назовут дату выхода публичной версии. Скорее всего - это вторая половина сентября.

Напомним, ранее стало известно, что Apple проведет не одну, а три осенних презентации.

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