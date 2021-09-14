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Презентація Apple: де і коли дивитися

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Вівторок 14 вересня 2021 12:00
Презентація Apple: де і коли дивитися Фото: Apple сьогодні поведе презентацію (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Американська компанія Apple сьогодні проведе свою традиційну вересневу презентацію. Очікується, що на ній буде представлено нове покоління смартфонів iPhone.

РБК-Україна зібрало основну інформацію за кілька годин до презентації.

Де і коли дивитися

Початок презентації заплановано на 20:00 за київським часом. Подивитися її можна на сайті apple.com, в додатку Apple TV або на офіційному каналі компанії в YouTube.

Текстова трансляція та головні новини будуть доступні на РБК-Україна.

Що можуть показати сьогодні

iPhone 13

Новий iPhone 13 - це найочікуваніший реліз осінньої презентації. Попередньо, дизайн і розміри екрану залишаться колишніми, лінійка повторить моделі 12-покоління включно з версією iPhone mini.

При цьому екранний виріз може стати менше. Згідно з даними інсайдерів, смартфон отримає більш потужний процесор, підтримку 120 Гц і 5G.

Apple Watch 7

Очікується, що нове покоління Apple Watch отримає збільшену діагональ екрану - 41 мм і 45 мм. Швидше за все, гаджет отримає нове залізо, але деталі невідомі. Поки немає попередньої ціни і старту продажів.

AirPods 3

На вересневій презентації очікується анонс бездротових навушників AirPods 3, які стануть схожими на AirPods Pro.

На ній також ще раз покажуть iOS 15 і назвуть дату виходу публічної версії. Швидше за все - це друга половина вересня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Apple проведе не одну, а три осінніх презентації.

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Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
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