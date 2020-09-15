Презентация Apple 2020: онлайн трансляция

Сегодня компания Apple проводит традиционную презентацию новых гаджетов. В этом году мероприятие имеет формат онлайн-трансляции, а его главная интрига - возможный анонс линейки iPhone 12. Все подробности о новинках "яблочного" гиганта - в материале РБК-Украина.

Презентация Apple 2020

До презентации в компании не разглашали информацию, какие именно продукты представят в сентябре.

В приглашении на мероприятие для СМИ было указано лишь его название "Time Flies" и время начала - 15 сентября, 20:00 (по Киеву).

Анонс iPhone 12

Одним из самых ожидаемых событий сентябрьской презентации является выход iPhone 12 серии.

По заявлению самих представителей Apple, выпуск новых айфонов задерживается на несколько недель. Гаджеты поступят в продажу не раньше середины октября 2020. Однако по мнению некоторых инсайдеров, премьера смартфонов все же должна состояться 15 сентября.

Четыре новых модели получат дизайн подобный 4-й и 5-й версии iPhone. Самый компактный iPhone 12 будет иметь диагональ 5,4 дюйма с уменьшенным вырезом в верхней части экрана. В iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max размер экрана составит 6,1 и 6,7 дюймов. Особенностью 12-й линейки айфонов будут продвинутые камеры и мощный процессор A14.

Что покажут на Apple Event

По мнению аналитиков, на презентации стоит ожидать анонса двух обновленных моделей смарт-часов Apple Watch - бюджетной версии в пластиковом корпусе и 6-й серии устройства. На это указывает само название мероприятия "Время летит".

Часы Series 6 будут оснащены watchOS 7 с расширенными настройками для циферблатов, встроенной функцией контроля сна, обновленным приложением для занятий спортом.

Еще одна возможная новинка - четвертое поколение планшетов iPad Air. Изменится внешний вид гаджета - сенсор будет встроен в кнопку питания, а рамки дисплея станут более тонкими. Также вероятно, что порт для зарядки в планшете будет USB Type-C вместо Lightning.

Кроме того, 15 сентября Apple может презентовать AirPods Studio - беспроводные накладные наушники, компактную колонку HomePod, обновленный MacBook Pro на 14 дюймов. Возможно объявление даты выхода финальной версии операционной системы iOS 14 и пакета подписок Apple One.

Напомним, Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD для хакеров, которые представляют собой устройства исследования безопасности.

Ранее сообщалось, что Apple стала первой компанией из США с капитализацией в 2 триллиона долларов.