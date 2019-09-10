Презентация Apple 2019: где и когда смотреть онлайн

Презентация новинок Apple 2019 состоится 10 сентября. Компания представит iPhone 11 серии, также анонсировано обновление операционной системы iOS и еще ряда гаджетов. Где можно смотреть прямую трансляцию и чего ждать от презентации - подробно на РБК-Украина.

Когда и где смотреть презентацию Apple онлайн

Главное мероприятие года для всех поклонников устройств Apple впервые будет транслироваться в реальном времени на платформе YouTube. Следить за презентацией новой линейки смартфонов можно будет также на официальном сайте компании и на Apple TV.

Презентация Apple 2019 (видео: YouTube/Apple)

Начало события: 10 сентября в 10:00 (20:00 по киевскому времени). По традиции, ежегодная осенняя презентация американского техногиганта пройдет в Apple Park, Купертино, Калифорния.

Каким будет новый iPhone 11

Команда Тима Кука не раскрывает все особенности и характеристики новых гаджетов перед мероприятием. Ожидается, что 10 сентября 2019, как и в прошлом году, пользователям презентуют три новые модели смартфона разных ценовых сегментов. Название обновленных устройств: iPhone XI, iPhone XI Pro Max и iPhone XI Pro (или iPhone XIr).

Камеры новой линейки получат по одному дополнительному объективу (в модели iPhone XI Pro будет два объектива) для cъемки сверхширокоугольных фото. Блок основных камер расположится в квадратном модуле на задней панели. Две из них получат разрешение по 14 Мп, третья на корпусе и фронтальная камеры - по 10 Мп.

Прототип нового iPhone 11 (фото: twitter.com/Waynetipsy)

Улучшится качество записи видео и появится возможность его редактирования непосредственно во время съемки.

iPhone 11 будет работать на процессоре A13 Bionic, что значительно повлияет на быстродействие смартфона.

Также гаджет получит возможность реверсивной беспроводной зарядки. На попавших в сеть фото iPhone изнутри видно, что значительное место занимает модуль литий-ионной батареи, которая позволит новому смартфону иметь рекордную автономность. Емкость аккумулятора может составить до 4 тыс. мАч.

Внутренние модули iPhone11 (фото: wccftech.com)

Дизайн 11 серии “яблочных” устройств будет минималистичным. В сети появилась информация, что надпись iPhone исчезнет с корпуса. Задняя стеклянная панель станет матовой. iPhone 11 выйдет с диагональю 5,8 дюймов, iPhone 11 Pro - 6,1 дюйма, а iPhone 11 Max - 6,5 дюймов.

Также один из смартфонов линейки будет доступен в новом темно-зеленом цвете. По дизайну лицевых панелей новинки практически не будут отличаться от прошлогодних моделей. Однако прочность и водонепроницаемость корпуса увеличатся.

Предположительно, экран iPhone 11 будет таким же, как у главного конкурента компании. В новой модели будет установлен дисплей М9, идентичный Samsung Note 10.

Кроме того, iPhone 11 может обзавестись стилусом. Смартфон будет поддерживать Apple Pencil, который презентовали 4 года назад и он использовался в iPad.

Модель iPhone 11 Max поддерживает Apple Pencil (фото: twitter.com/iDownloadBlog)

Мировые продажи новых iPhone могут стартовать уже 27 сентября 2019 года, а предзаказ - с 13 сентября.

Что еще представит Apple на презентации

10 сентября ожидается выход обновленной операционной системы iOS 13. Среди главных особенностей: “темная” тема интерфейса, более функциональный редактор изображений с возможностью выставления света, обновление Face ID, новый дизайн “карт”.

Операционная система iOS13 (фото: twitter.com/_inside)

В новых смарт-часах Apple Watch изменения коснутся программного обеспечения и дизайна. Пятое поколение часов будет выпускаться в корпусах из керамики и титана, также возможно появятся новые ремешки. Из наиболее ожидаемых обновлений: отслеживание сна,камера для селфи и функция Face ID.

Новые ноутбуки и планшеты от Apple получат большие размеры дисплея. Диагональ экрана MacBook Pro составит 16 дюймов, дисплей “бюджетного” iPad увеличится с 9,7 до 10,2 дюйма.

Наушники AirPods получат функцию шумоподавления и будут водонепроницаемыми.

Напомним, комапния Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев, которую планируют использовать в смартфонах линейки 2020 года.

Также ранее сообщалось, что специалисты Apple переписали инструкции для голосового помощника Siri. Обновление отклоняет "чувствительные вопросы" пользователей.