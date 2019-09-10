Презентація Apple 2019: де і коли дивитися онлайн

Презентація новинок Apple 2019 відбудеться 10 вересня. Компанія представить iPhone 11 серії, також анонсовано оновлення операційної системи iOS і ще ряду гаджетів. Де можна дивитися пряму трансляцію і чого чекати від презентації - детально на РБК-Україна.

Коли і де дивитися презентацію Apple онлайн

Головний захід року для всіх шанувальників пристроїв Apple вперше транслюватиметься в реальному часі на платформі YouTube. Стежити за презентацією нової лінійки смартфонів можна буде також на офіційному сайті компанії і на Apple TV.

Презентація Apple 2019 (відео: YouTube / Apple)

Початок події: 10 вересня о 10:00 (20:00 за київським часом). За традицією, щорічна осіння презентація американського техногіганту пройде в Apple Park, Купертіно, Каліфорнія.

Яким буде новий iPhone 11

Команда Тіма Кука не розкриває всіх особливостей та характеристики нових гаджетів перед заходом. Очікується, що 10 вересня 2019, як і в минулому році, користувачам презентують три нові моделі смартфона різних цінових сегментів. Назва оновлених пристроїв: iPhone XI, iPhone XI Pro Max та iPhone XI Pro (або iPhone XIr).

Камери нової лінійки отримають по одному додатковому об'єктиву (в моделі iPhone XI Pro буде два об'єктива) для зйомки надширококутних фото. Блок основних камер розташується в квадратному модулі на задній панелі. Дві з них отримають роздільну здатність по 14 Мп, третя на корпусі і фронтальна камери - по 10 Мп.

Прототип нового iPhone 11 (фото: twitter.com/Waynetipsy)

Покращиться якість запису відео і з'явиться можливість його редагування безпосередньо під час зйомки.

iPhone 11 буде працювати на процесорі A13 Bionic, що значно вплине на швидкодію смартфона.

Також гаджет отримає можливість реверсивної бездротової зарядки. На перших фото iPhone зсередини видно, що значне місце займає модуль літій-іонної батареї, яка дозволить новому смартфону мати рекордну автономність. Ємність акумулятора може скласти до 4 тис. мАг.

Внутрішні модулі iPhone11 (фото: wccftech.com)

Дизайн 11 серії "яблучних" пристроїв буде мінімалістичним. У мережі з'явилася інформація, що напис iPhone зникне з корпусу. Задня скляна панель стане матовою. iPhone 11 вийде з діагоналлю 5,8 дюймів, iPhone 11 Pro - 6,1 дюйма, а iPhone 11 Max - 6,5 дюймів.

Також один із смартфонів лінійки буде доступний в новому темно-зеленому кольорі. За дизайном лицьових панелей новинки практично не відрізнятимуться від минулорічних моделей. Однак міцність і водонепроникність корпусу збільшаться.

Імовірно, екран iPhone 11 буде таким же, як у головного конкурента компанії. У новій моделі буде встановлений дисплей М9, ідентичний Samsung Note 10.

Крім того, iPhone 11 може обзавестися стилусом. Смартфон підтримуватиме Apple Pencil, який був презентований 4 роки тому і використовувався в iPad.

Модель iPhone 11 Max підтримує Apple Pencil (фото: twitter.com/iDownloadBlog)

Світові продажі нових iPhone можуть стартувати вже 27 вересня 2019 року, а передзамовлення - з 13 вересня.

Що ще представить Apple на презентації

10 вересня очікується вихід оновленої операційної системи iOS 13. Серед головних особливостей: "темна" тема інтерфейсу, більш функціональний редактор зображень з можливістю виставлення світла, оновлення Face ID, новий дизайн "мап".

Операційна система iOS13 (фото: twitter.com/_inside)

У нових смарт-годинниках Apple Watch зміни торкнуться програмного забезпечення та дизайну. П'яте покоління годинників буде випускатися в корпусах з кераміки і титану, також можливо з'являться нові ремінці. З найбільш очікуваних оновлень: відстеження сну, камера для селфі і функція Face ID.

Нові ноутбуки та планшети від Apple отримають великі розміри дисплеїв. Діагональ екрану MacBook Pro складе 16 дюймів, дисплей "бюджетного" iPad збільшиться з 9,7 до 10,2 дюймів.

Навушники AirPods отримають функцію шумозаглушення і будуть водонепроникними.

Нагадаємо, комапния Apple працює над технологією підекранного сканера відбитків пальців, яку планують використовувати в смартфонах лінійки 2020 року.

Також раніше повідомлялося, що фахівці Apple переписали інструкції для голосового помічника Siri. Оновлення відхиляє "чутливі питання" користувачів.