Президент Судана арестован

Президент Омар аль-Башир взят под стражу военными в ходе военного переворота в Судане. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Сообщается, что глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс.

Отметим, сегодня в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

В частности отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт, арестован экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

Напомним, вчера у столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.