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Превысил скорость 23 раза: водитель Renault поставил антирекорд за неделю

Автор: Артур Родивилов

Камеры автоматической фиксации зафиксировали 203 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч

Украинская система видеофиксации нарушений скоростного режима обнаружила автомобиль Renault Duster, который за неделю нарушил скоростной режим 23 раза. Полиция назвала антирекорды по нарушению ПДД.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

Всего с 13 по 19 июля было отмечено 203 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Наибольшей была скорость автомобиля BMW X6 - 218 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Напомним, система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Отметим, в МВД считают, что в Украине следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости до меры ареста.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал ужесточение наказания за пьяное вождение на фоне смертельного ДТП под Киевом, в котором погибли 4 человека.

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