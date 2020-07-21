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Перевищив швидкість 23 рази: водій Renault поставив антирекорд за тиждень

Автор: Артур Родивилов

Камери автоматичної фіксації зафіксували 203 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год

Українська система відеофіксації порушень швидкісного режиму виявила автомобіль Renault Duster, який за тиждень порушив швидкісний режим 23 рази. Поліція назвала антирекорди за порушення ПДР.

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Про це повідомила прес-служба патрульної поліції України Facebook.

Всього з 13 по 19 липня було відзначено 203 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Найбільшою була швидкість автомобіля BMW X6 - 218 км/ч. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на цій ділянці 110 км/год.

Нагадаємо, система відеофіксації запрацювала в Україні в ніч проти 1 червня. Її планували запустити з 1 травня, але відклали через коронавірусну інфекцію і пов'язаного з цим карантину.

Зазначимо, у МВС вважають, що в Україні слід посилити покарання за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості до заходів арешту.

Раніше президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, в якій загинули 4 людини.

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