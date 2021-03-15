Превышение скорости и заклеенные номера: какие еще штрафы вырастут в Украине
С середины недели в Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Они будут касаться как водителей, так и пешеходов.
Об этом на брифинге рассказал замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, за превышение скорости на более 20 км/ч штраф увеличивается с 255 до 340 гривен. А за превышение скорости на более 50 км/ч - с 51 до 510 гривен. Неиспользование ремней безопасности и мотошлемов - с 51 до 510 гривен.
За грязные, заклеенные или установленные с нарушением номерные знаки штраф повышается с 170 до 850 гривен. Повторное на протяжении года нарушение - с 255 до 1 700 гривен.
При этом для водителей, у которых забрали права, но они все равно продолжают управлять авто, штрафы повышаются с 510 до 20 400 гривен. До этого штрафовали на 510 гривен при каждой остановке, теперь повторное нарушение грозит штрафом 40 800 гривен, лишением прав и оплачиваемым изъятием авто.
Кроме того, повысились штрафы для пешеходов и велосипедистов:
- переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора/регулировщика - с 51 до 255 гривен;
- нарушение правил велосипедистом - 340 гривен;
- повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 гривен.
Напомним, ранее в полиции разъяснили, как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами.
Также сообщалось, что теперь сроки лишения прав за пьяное вождение будут суммироваться.