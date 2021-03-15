Превышение скорости и заклеенные номера: какие еще штрафы вырастут в Украине

С середины недели в Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения . Они будут касаться как водителей, так и пешеходов.

По его словам, за превышение скорости на более 20 км/ч штраф увеличивается с 255 до 340 гривен. А за превышение скорости на более 50 км/ч - с 51 до 510 гривен. Неиспользование ремней безопасности и мотошлемов - с 51 до 510 гривен.

За грязные, заклеенные или установленные с нарушением номерные знаки штраф повышается с 170 до 850 гривен. Повторное на протяжении года нарушение - с 255 до 1 700 гривен.

При этом для водителей, у которых забрали права, но они все равно продолжают управлять авто, штрафы повышаются с 510 до 20 400 гривен. До этого штрафовали на 510 гривен при каждой остановке, теперь повторное нарушение грозит штрафом 40 800 гривен, лишением прав и оплачиваемым изъятием авто.

Кроме того, повысились штрафы для пешеходов и велосипедистов: