Перевищення швидкості та заклеєні номери: які ще штрафи зростуть в Україні

З середини тижня в Україні набирають чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху . Вони будуть стосуватися як водіїв, так і пішоходів.

За його словами, за перевищення швидкості на 20 км/год штраф збільшується з 255 до 340 гривень. А за перевищення швидкості на 50 км/год - з 51 до 510 гривень. Невикористання ременів безпеки та мотошоломів - з 51 до 510 гривень.

За брудні, заклеєні або встановлені з порушенням номерні знаки штраф підвищується з 170 до 850 гривень. Повторне протягом року порушення - з 255 до 1 700 гривень.

При цьому для водіїв, у яких забрали права, але вони все одно продовжують керувати авто, штрафи підвищуються з 510 до 20 400 гривень. До цього штрафували на 510 гривень при кожній зупинці, тепер повторне порушення загрожує штрафом 40 800 гривень, позбавленням прав і оплачуваним вилученням авто.

Крім того, підвищилися штрафи для пішоходів і велосипедистів: