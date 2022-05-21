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"Превратили в руины". Российские войска уничтожили музыкальную школу в Святогорске

Фото: музыкальную школу в Святогорске уничтожили оккупанты (фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные уничтожили еще одно учреждение культуры в Донецкой области. Оккупанты обстреляли музыкальную школу в городе Святогорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Вражеские силы обстреляли школу утром 21 мая. Здание почти полностью уничтожено.

Отмечается, что музыкальную школу отстроили в 2016 году совместно с правительством Японии.

"Это была часть проекта "Содействие стабилизации общин на Донбассе". Россияне же превратили ее в руины. Я благодарен народу Японии и всем нашим союзникам, которые годами помогали отстраивать Донбасс. Отстроим и теперь", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки, 19 мая, оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов на Донбассе. В результате атаки погибли гражданские.

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Война России против УкраиныДонецкая областьСвятогорск