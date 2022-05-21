"Перетворили на руїни". Російські війська знищили музичну школу у Святогірську

Російські військові знищили ще один заклад культури у Донецькій області. Окупанти обстріляли музичну школу у місті Святогірськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Ворожі сили обстріляли школу зранку 21 травня. Будівля майже повністю знищена.
Зазначається, що музичну школу відбудували у 2016 році спільно з урядом Японії.
"То була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Росіяни ж перетворили її на руїни. Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за добу, 19 травня, окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі. В результаті атаки загинули цивільні.
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