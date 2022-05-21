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"Перетворили на руїни". Російські війська знищили музичну школу у Святогірську

Фото: музичну школу у Святогірську знищили окупанти (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові знищили ще один заклад культури у Донецькій області. Окупанти обстріляли музичну школу у місті Святогірськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Ворожі сили обстріляли школу зранку 21 травня. Будівля майже повністю знищена.

Зазначається, що музичну школу відбудували у 2016 році спільно з урядом Японії.

"То була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Росіяни ж перетворили її на руїни. Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу, 19 травня, окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі. В результаті атаки загинули цивільні.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька областьСвятогорск