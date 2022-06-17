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Превращение Швеции и Финляндии в дом для террористов является угрозой для НАТО, - Минобороны Турции

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 12:44
Превращение Швеции и Финляндии в дом для террористов является угрозой для НАТО, - Минобороны Турции Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Финансирование терроризма может превратить Швецию и Финляндию в рассадник преступников. Это, со своей стороны, не соответствует духу Альянса и угрожает ему в случае присоединения скандинавских стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.

"НАТО - это организация безопасности. Одной из крупнейших сфер борьбы является терроризм. Основные принципы НАТО требуют борьбы со всеми формами террористических организаций для региональной и глобальной стабильности и безопасности. Это требует сотрудничества и солидарности в этом отношении. Это то, что существует в традициях НАТО, ее базовых документах, ее принципах работы", - заявил министр.

Как отметил Акар, Турция является единственной страной НАТО, которая борется с более чем одной террористической организацией, а также удерживает барьер между Европой и терроризмом.

По словам министра, принципы террористов несовместимы с духом НАТО.

"Тот факт, что Швеция и Финляндия оказывают политическую и финансовую поддержку террористическим организациям, предоставляют оружие и превращают ее в гнездо террора, также является угрозой для НАТО",- добавил Акар.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией.

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НАТО Швеция Турция Финляндия
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