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Перетворення Швеції та Фінляндії в дім для терористів є загрозою для НАТО, - Міноборони Туреччини

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П'ятниця 17 червня 2022 12:44
Перетворення Швеції та Фінляндії в дім для терористів є загрозою для НАТО, - Міноборони Туреччини Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Фінансування тероризму може перетворити Швецію й Фінляндію в розсадник злочинців. Це, зі свого боку, не відповідає духу Альянсу й загрожує йому у разі приєднання скандинавських країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hürriyet.

"НАТО - це організація безпеки. Однією з найбільших сфер боротьби є тероризм. Основні принципи НАТО вимагають боротьби з усіма формами терористичних організацій для регіональної та глобальної стабільності та безпеки. Це вимагає співпраці та солідарності щодо цього. Це те, що існує в традиціях НАТО, її базових документах, її принципах роботи", - заявив міністр.

Як відзначив Акар, Туреччина є єдиною країною НАТО, яка бореться з більш ніж однією терористичною організацією, а також утримує бар'єр між Європою та тероризмом.

За словами міністра, принципи терористів несумісні з духом НАТО.

"Той факт, що Швеція та Фінляндія надають політичну та фінансову підтримку терористичним організаціям, надають зброю та перетворюють її на гніздо терору, також є загрозою для НАТО", - додав Акар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина відмовилася від пропозиції НАТО провести тристоронні переговори з Фінляндією та Швецією.

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