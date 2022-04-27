Перетворюють на гетто. Окупанти заборонили в’їзд в Маріуполь
Російські окупанти з вівторка, 26 квітня, заборонили в’їзд в Маріуполь навіть з боку Новоазовська. Також ввели обмеження на пересування всередині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо. Для громадян росії та "днр" видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні. Само посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів", - розповів він.
Також, за словами Андрющенка, окупанти анонсували окремий папір - дозвіл на перебування на вулиці.
"Місто дедалі перетворюють на реально гетто. Відношення з боку окупантів до маріупольців як до рабів не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям, всі інші в однаковому стані постійного психологічного тиску", - зазначає радник мера.
Як повідомлялось, в окупованому Маріуполі російські війська запровадили нове правило. На житлові будинки, які вціліли від обстрілів, наносять мітку - букву "Z".
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