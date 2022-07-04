Превосходили по числу в десять раз: Гайдай объяснил, почему россияне захватили Лисичанск
Российской армии удалось захватить Лисичанск благодаря десятикратному преимуществу. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, на пятый месяц войны россиянам удалось форсировать Северский Донец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА.
По его словам, российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске. "Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов" - сказал Гайдай и отметил, необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило.
"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз", - добавил он.
По его данным оккупанты закрепились в Лисичанске. "Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаревка", - сообщил Гайдай.
Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава.
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