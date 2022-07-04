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Превосходили по числу в десять раз: Гайдай объяснил, почему россияне захватили Лисичанск

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 10:08
Превосходили по числу в десять раз: Гайдай объяснил, почему россияне захватили Лисичанск Фото: глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Александр Белоус

Российской армии удалось захватить Лисичанск благодаря десятикратному преимуществу. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, на пятый месяц войны россиянам удалось форсировать Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОВА.

По его словам, российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске. "Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов" - сказал Гайдай и отметил, необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз", - добавил он.

По его данным оккупанты закрепились в Лисичанске. "Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаревка", - сообщил Гайдай.

Напомним, 3 июля стало известно, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава.

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