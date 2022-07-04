Переважали вдесятеро: Гайдай пояснив, чому росіянам вдалося захопити Лисичанськ
Російській армії вдалося захопити Лисичанськ завдяки десятикратній перевазі. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, на п'ятий місяць війни росіянам вдалося форсувати Сіверський Донець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОВА.
За його словами, російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. "Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців" - сказав Гайдай та зазначив, необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.
"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро", - додав він.
За його даними окупанти закріпилися в Лисичанську. "Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка", - повідомив Гайдай.
Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.