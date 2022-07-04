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Переважали вдесятеро: Гайдай пояснив, чому росіянам вдалося захопити Лисичанськ

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 10:08
Переважали вдесятеро: Гайдай пояснив, чому росіянам вдалося захопити Лисичанськ Фото: голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Олександр Білоус

Російській армії вдалося захопити Лисичанськ завдяки десятикратній перевазі. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, на п'ятий місяць війни росіянам вдалося форсувати Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОВА.

За його словами, російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. "Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців" - сказав Гайдай та зазначив, необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.

"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро", - додав він.

За його даними окупанти закріпилися в Лисичанську. "Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.

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