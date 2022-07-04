Переважали вдесятеро: Гайдай пояснив, чому росіянам вдалося захопити Лисичанськ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОВА .

За його словами, російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. "Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців" - сказав Гайдай та зазначив, необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.

"Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро", - додав він.

За його даними окупанти закріпилися в Лисичанську. "Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка", - повідомив Гайдай.